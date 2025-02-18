"Gerçek nüfus 1 milyonun üzerinde"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, hükümetin projeksiyon nüfusu olarak açıkladığı 476 bin rakamının doğru olmadığını belirtti. Şahiner, "Nüfus 476 bin değil, 1 milyonun üzerinde. Bilimsel göstergeler bunu işaret ediyor" dedi.

Şahiner, nüfus tahmini konusunda bilimsel çalışmalar bulunduğunu belirterek, "Bazı verileri ortaya koyduğunuzda nüfusu tahmin edebilirsiniz" açıklamasını yaptı. Türkiye ile imzalanan katı atık protokolüne değinen Şahali, "Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, KKTC Güngör Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi fizibilite raporuna ulaştık. Fizibilite raporunda yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan rakam, 2025 yılı için bin 357 ton günde çöpümüz var" dedi.

Dünyada kişi başı günlük çıkan çöp miktarının 740 gram olduğunu aktaran Şahiner, "Düşük gelirli ülkelerde 300-600 gram arası, orta gelirli ülkelerde 700 gram ile 1,2 ton arasında değişiyor, yüksek gelirli ülkelerde ise 2,5 kilograma kadar çıkabiliyor. Türkiye’de ise 1 kilo ile 1,2 kilo arasında değişiyor. Biz bu ülkede bugün çıkan çöpe göre nüfusumuzu hesaplayacak olursak, 1,2 milyondur. Çıkan bu çöpe göre bu ülkede 1,2 milyon insan yaşadığı ortaya çıkıyor, bunun üzerinde olur ama altında olamaz" dedi.

Suya göre yapılan değerlendirmede ise, dünya ortalamasının kişi başı 300-600 metreküp olduğunu belirten Şahiner, düşük gelirli ülkelerde 50 ile 150 metreküp, orta gelirli ülkelerde 150 ile 400 metreküp, yüksek gelirli ülkelerde ise 400 ile 800 arasında değiştiğini kaydetti. Avrupa ülkeleri ortalamasının 250 ton ile 450 ton arasında olduğuna dikkat çeken Şahiner, "Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları evsel su tüketimine göre 16,6 milyon metreküp üzeri ve bunlar az su tüketimi kullanılan aylar. 4 aylık dönem içinde Türkiye’den 13 milyon ton su almışken, yaklaşık 4 milyon ton su da yerel kaynaklardan kullandık" dedi.

Yıllık 50 milyon metreküp evsel su tüketimi hesaplandığında, ülke nüfusunun yine 1,2 milyon civarı olduğu sonucunun ortaya çıktığını ifade eden Şahiner, elektrikteki durumu da örnek gösterdi. Elektrikteki tüketimin 3 bin kilovatsaat diliminde olduğunu belirten Şahiner, "Tüketilen elektrik 900 bin civarında çıkıyor. Bu da projeksiyon nüfusunun neredeyse iki katıdır" dedi.

Şahiner, "Yine rakam bu ülkenin nüfusu 1 milyonun üzerinde. Nereden hesaplarsanız hesaplayın, bu rakam ortaya çıkıyor. Bu gerçek nüfusu kabul etmeden hiçbir düzenleme yapamayacaksınız, yapsanız da amacına hizmet etmeyecek" şeklinde konuştu.