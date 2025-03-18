“Genişletilmiş toplantıların devamı, kişisel temsilci atanması ve GYÖ’leri geliştirmesi”

Cenevre’de gerçekleşen Gayrıresmi Kıbrıs Konferansı’nı takip eden Kıbrıslı Türk heyette bulunan CTP Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros, zirvenin son günündeki izlenimlerini, Kanal SİM’de yayınlanan Cenevre Özel yayınında, gazeteci Serkan Soyalan’a telefonla bağlanarak aktardı.

Genişletilmiş toplantının devam ettiğini, bu kapsamda erken bir değerlendirme yapmak istemediğini belirten Toros, “Burada bulunan tarafların tümü de genel sekreterin almış olduğu inisiyatifin bir süreç olarak devamından yana. Kimse bu girişimi bir başarısızlıkla sonlandırma niyetinde değildir. Bu hepimizi mutlu eden bir durum” dedi.

Liderlerin siyasi pozisyonlarının hala kutuplaşmış halde olduğunu belirten Toros, “Herhangi bir değişiklik yok. Bir ortak zeminin olmadığı hala bakidir. Bu koşullarda adada ve bölgede devam erden bu olumsuz siyasi koşulları iyileştirmek üzere genel sekreterin bir takım yeni fikirler ortaya koyasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

Toros, BM Genel Sekreteri Guterres’in, siyasi koşulları iyileştirmek üzere ortaya koymasını umdukları yeni fikirleri şöyle aktardı:

“Bu fikirleri arasında genişletilmiş toplantıların devam edeceği ve bizi kapsamlı çözüm müzakerelerine götürmek için siyasi ortamı daha elverişli bir hale getirmeyi amaçlayan bir yol haritası hazırlamasıdır. Yol haritasını kolaylaştırmak için taraflar arasındaki diyalogu kontrol edebilmek için bir kişisel temsilci atamasını umuyoruz. Hedef, taraflar arasında güven arttırıcı önlemler geliştirmek ve yürürlüğe koymaktır. Bu şekilde, siyasi ortamın elverişli hale gelebileceği öngörüsü vardır.”

İstişarelerin odağında bu konuların yattığını belirten Toros, “Ortak zemin yok, kapsamlı çözüm müzakerelerinin ne zaman başlayacağına dair herhangi bir gelişme ve bilgi yok, ortamın iyileştirilmesi ve tarafları motive edecek, teşvik edecek bir takım güven yaratıcı önlemlerin yer alacağı bir yol haritası beklentimiz var. Umarız ki bu şekilde bir sonuç çıkacaktır” dedi.