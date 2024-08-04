Genel Sekreter’den liderlere davet yapılmadı

KanalT’ye konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Ferhan Aziz Haq 19.00 itibarıyla liderlere herhangi bir davet yapılmadığını ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıslı Rum Lider Hristodulidis’in ifade ettiği gibi 13 Ağustos için bir 3’lü görüşme davet aldığını açıklaması, buna karşın Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın böyle bir davet almadığını belirtmesi ile karışan kafalara KanalT BM ile konuştu ve konuya netlik kazandırmış oldu.

KanalT Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nin bulunduğu New York’ta görev yapan BM Genel Sekreteri Sözcüsü Ferhan Aziz Haq’a davet olup olmadığını sordu.

Haq, Pazar günü 19.00 itibarıyla herhangi bir davetin yapılmadığını ifade etti.