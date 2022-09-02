Genco Erkal hastaneye kaldırıldı

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde sahneye çıkan usta sanatçı Genco Erkal sahnede fenalaştı, oyununu tamamlayamadı.

Ünlü sanatçının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alındığı ve ilk tetkiklerinin yapıldığı öğrenildi.

Genco Erkal’ın sağlık durumu ve cumartesi akşamki programla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Genco Erkal’ın geceyi kontrol amaçlı olarak Kardiyoloji Bölümü’nde geçireceği ve sağlık durumunun takip edileceği öğrenildi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, usta sanatçı Genco Erkal’ın kontrol amaçlı olarak geceyi hastanede geçireceğini doğruladı, “Genco Erkal ustamızın bilinci açık ve endişe edecek bir durumu yok, kalpte bir ritm bozukluğu gibi duruyor, elbette doktorlarımız gerekli tetkikleri yapacaktır.” dedi.

Sanatçı dostu Yaşar Ersoy da YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Önce çok endişelendik korktuk, ancak hastanede gerekli tüm tetkikler yapıldı, tüm tiyatrodaki arkadaşlarımız, başkanımız yanındaydık. Tomografisi çekildi, kalp tetkikleri yapıldı, tansiyonda bir dengesizlik olmuştu. Bilinci açık, kendisi iyi, konuştuk da, bizlere espri dahi yaptı. İstirahat edecek. Doktorlarımız yanındadır.”

Genco Erkal, Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin açılışında “Şahdamarım” oyununu sahnelerken, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek oyuna ara vermiş, daha sonra Lefkoşa Mısırlızade Sineması’ndan ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.