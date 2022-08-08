Gençlik Merkezi Birliği, İstanbul’da “Halk Jürisi” ödülü kazandı

23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 'Sevgi birbirimize Barış Hepimize' sloganıyla 64 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. Geniş kapsamlı bir organizasyon olarak gerçekleştirilen festivalde çağdaş sanat ve geleneksel anlamda bir çok etkinliğe yer verildi.

Festival kapsamında 29 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışmasında ise Kuzey Makedonya 1.lik, Gürcistan 2.lik, Meksika 3.lük ödülü alırken, ülkemizi temsilen yarışmaya katılan Gençlik Merkezi Birliği ülkemizi temsil ederek Halk Jürisi ödülünü almaya hak kazandı.

Katılımcı ülkelerle yakından ilgilenerek birlikte zaman geçiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bu yıl 64 olan katılımcı ülke sayısının önümüzdeki yıl 100 olacağını da belirtti.