Gençlik Federasyonu: “Lojistik, iletişim, gençlik gönüllüleri ve saha desteği sunmaya hazırız”

Gençlik Federasyonu, ülke genelinde etkili olan aşırı yağışların, sel, su taşkını, ulaşımın kesintiye uğraması, can ve mal güvenliği açısından “ciddi riskler” oluşturduğunu belirterek, ilgili kurumlara kapsamlı ve koordineli bir adım atma çağrısı yaptı. Federasyon, “lojistik, iletişim, gençlik gönüllüleri ve saha desteği sunmaya hazır olduklarını” da belirtti.

Gençlik Federasyonu Acil Durum Koordinasyon Komitesi adına Genel Başkan Mustafa Özbilgehan konuya ilişkin açıklamasında, dünkü sağanak yağışların ardından yarın da şiddetli yağışların beklendiği yönündeki uyarılara işaret ederek, mevcut koşullar ışığında yarın için resmî tatil ilan edilmesi dâhil olmak üzere bazı adımların ivedilikle değerlendirilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Özbilgehan, Bakanlar Kurulu’nun acil toplantıya çağrılması, okulların ve kamusal hizmetlerin durumunun yeniden değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık bünyesinde bir ‘Acil Durum Masası’ oluşturulması, meteorolojik gelişmelerin anlık izlenmesi gibi bazı önerilerde bulundu. Özbilgehan ayrıca aşırı hava koşullarının tüm ada genelini etkilemesi nedeniyle “iki toplumlu bir acil durum mekanizması oluşturulması” gerektiğini de belirtti.

Özbilgehan, Gençlik Federasyonu olarak lojistik, iletişim, gençlik gönüllüleri ve saha desteği sunmaya hazır olduklarını belirterek, tüm kamu kurumlarını vakit kaybetmeden harekete geçmeye çağırdı.