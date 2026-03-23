Gençlik Federasyonu “Kıbrıs’ta Yazılım ve Girişimcilik” etkinliği düzenliyor

Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu, “Genç Hikâyeler – Kıbrıs’ta Yazılım ve Girişimcilik” etkinliği düzenliyor.

Federasyondan verilen bilgiye göre, etkinlik, Perşembe saat 19.00’da Lefkoşa’da “Blackbrd social”da gerçekleştirilecek. Etkinlikte konuk Arda Karaderi olacak.

“Genç Hikâyeler” serisinin, farklı alanlarda üretim yapan, kendi yolunu inşa eden ve deneyimlerini paylaşarak ilham veren genç isimleri bir araya getirmeyi amaçladığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda düzenlenecek ilk buluşmada, Kıbrıs’ta yazılım ve girişimcilik ekosistemine odaklanılacak.

Etkinliğin, girişim kurma süreçlerinden sektörde öne çıkan deneyimlere, karşılaşılan zorluklardan çözüm yollarına kadar geniş bir çerçevede katılımcılara doğrudan ve gerçek bir perspektif sunmayı hedeflediği belirtildi.