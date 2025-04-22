“Gençler katkı koymak istiyor, ancak Cumhurbaşkanı gençleri duymuyor”

CTP Milletvekili Sami Özuslu, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar’ın toplumu bölmeye çalıştığı gibi gençleri de böldüğünü savunarak, “Gençleri duymuyor, yok farz ediyor.” dedi.

Cenevre toplantısında bazı sonuçlar çıktığını, Gençlik Komitesi oluşturulmasının bunlardan bir tanesi olduğunu ifade eden Özuslu, Cumhurbaşkanı'nın 16 kişilik komiteyi oluştururken, gençlerin sadece bir kesimini, UBP’ye yakın isimleri tercih ettiği kaydetti.

Çok sayıda gençlik örgütünün komiteye katılmak istediğini anlatan Özuslu, “Gençler diyor ki, ‘Biz de katkı koymak istiyoruz… Bize rol verin, fırsat tanıyın' ancak Cumhurbaşkanı gençleri duymuyor” şeklinde konuştu.

18-19 örgütün komiteye katılmak için talepkar olduğunu dile getiren Sami Özuslu, gençler tarafından, “temsilcilerin tek taraflı belirlendiğini” eleştirileri yapıldığını kaydetti. Gençlerin tepkilerinin yer aldığı açıklamaları Meclis kürsüsünden okuyan Özuslu, Cumhurbaşkanı'nın kendini dinleyeceği yönünde bir beklentisi olmadığını da söyledi.

Sami Özuslu, TDT ile kurulan ilişkilerin abartılıp, kamuoyuna sunulmaktan vazgeçilmesini de istedi.

Özuslu’nun konuşmasının ardından Genel Kurul tamamlandı. Gelecek birleşim 28 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.