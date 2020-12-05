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Gençler Barış için yürüyor

Gençler Barış için yürüyor

Gençler Kıbrıs’ta barış için yürüyüş yapıyor. Sokağa inen gençler, barış için ses veriyor…

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Gençler Kıbrıs’ta barış için yürüyüş yapıyor. Sokağa inen gençler, barış için ses veriyor…

Lefkoşa Dereboyu’nda “Barış Yürüyüşü” düzenleyen gençler, Citroen trafik ışıklarında buluşarak “Geleceğimiz İçin Barış” sloganıyla Lokmacı Geçiş noktasına yürüyecek.

Kendilerini ‘barış yürüyüşçüleri’ olarak adlandırılan gençler, adada barış içinde yaşamak için, her türlü etnik ve dini ayrımcılığı reddettiğini göstermek, onlardan sonraki nesillere huzur içinde bir gelecek bırakma arzusunu dile getirmek amacıyla bir araya geldi.

"Geleceğimiz için barış" pankartı açan eylemciler toplanmaya başladı. Polis, buluşma noktasında geniş güvenlik önlemi aldı.

Yürüyüşe Sol Hareket, TDP, CTP Gençlik, Devrimci Komonist Birlik de destek veriyor.

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Onlarca genç Citroën ışıklarından yürümeye başladı. Bölge trafiği tek şeritli trafiğe kapanırken, yürüyüşçülere çok sayıda yaya ve motorlu polisler eşlik ediyor.

Yürüyüşçüler "Barış için omuz omuza" sloganı atarak yürüyüşe başladı.

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Cumhurbaşkanlığı önünden geçen eylemciler "biat değil özgürlük" sloganları attı.

 

Fotoğraflar: Fehime Alasya - Burçin Aybars

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