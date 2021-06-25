Genç müzisyen Vedat Kaner’den ilk single

Ülkemizin yetiştirdiği genç yeteneklerden Vedat Kaner, ilk single çalışmasını 25 Haziran’da müzikseverlerle buluşturdu!

Söz ve müziği Vedat Kaner’e ait olan “Ardıma Bakmadan” isimli şarkının prodüktörlüğünü de yine ülkemizin başarılı sanatçılarından Emre Pehlivan üstlendi.

Müzik piyasasına “ Ardıma Bakmadan” isimli şarkısıyla ilk kez giriş yapan Vedat Kaner, kendi imzasını taşıyan birçok bestesi olduğunu ve hız kesmeden yeni projelerini hayata geçirmeye devam edeceğini de müjdeledi.

Vedat Kaner’in “Ardıma Bakmadan” isimli çalışması, Re-Chord Cyprus etiketi ile Kıbrıs, Türkiye ve dijital platformlar üzerinden tüm dünyadaki müzikseverlerin beğenisine sunuldu.