Genç keman solisti Sesil Anıl’ın önemli başarısı

16 yaşındaki Kıbrıslı genç keman solisti Sesil Anıl önemli bir başarıya imza attı, dünyaca ünlü keman virtüözleri ile aynı sahneyi paylaştı.

Keman eğitimini 6 yaşından beri Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu’nda Gözlem Özdeğirmenci denetiminde sürdüren Sesil Anıl 7-14 Ağustos tarihlerinde Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi organizasyonunda düzenlenen “masterclass”a kabul edildi.

Genç solist bu organizasyon kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası başkemancısı Prof. Pelin Halkacı Akın ve dünyaca ünlü keman virtüözü Hagai Shaham ile birlikte çalışma imkanına kavuştu.

Sesil Anıl ayrıca 15 Ağustos’ta Cunda adasında düzenlenen konserde yer alarak Kreisler’in Prelude and Allegro adlı eserini seslendirdi. Ayrıca konser sonrası 16 Ağustosta başlayan Ayvalık Müzik Festivali’nin açılış konseri için seçilen birkaç kemancıdan biri olmayı başardı ve muhteşem Taksiyarhis Kilisesi’nde ünlü keman virtüözleri ile aynı sahneyi paylaştı.

Sardinya’dan Brüksel’e davet

Genç kemancımız Anıl 23-31 Ağustos tarihleri arasında ise Sardinya Adasında Cagliari Uluslararası Müzik Akademisi organizasyonunda düzenlenen ve sadece 12 keman öğrencisinin kabul edildiği Lyon National Superieur Konservatuvarı’nda keman profesörü Marc Danel’in ustalık sınıfında yer almayı başardı.

Eğitimeni Gözlem Özdeğirmenci’nin verdiği bilgiye göre, Sesil, Prof.Danel’den müzikal ve teknik açıdan övgü topladı. Prof. Danel, genç keman sanatçısı Sesil Anıl’ı dünyanın en iyi konservatuvarlarından biri olan Paris Konservatuvarı’nda Prof.Alexis Galpherine’ye dinletmek üzere 11-12 Ekim tarihlerinde Brüksel’e, 1-5 Kasım tarihlerinde ise Belçikanın Butgenbach kentine çağırdı.

Sesil, geleceği için çok önemli rol oynayacağını belirttiği Brüksel dinletisinde Camille Saint-Saens’ın 3 numaralı Keman Konçertosunu seslendirecek.

Anıl: Her gün 8 saat keman çalışıyorum!

Sesil Anıl dünya standartlarında iyi bir kemancı olabilmek için her gün 8-9 saat keman çalıştığını söylüyor. Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale okulunda keman eğitimine devam eden Sesil, 6 yaşından itibaren çalıştığı keman hocası Gözlem Özdeğirmenci’nin her zaman kendisine inandığını ve kendisini büyük adımlar atması için cesaretlendirdiğini dile getirdi.

Sesil, “Keman hocam iyi bir tekniğim olması için bana yol gösteriyor. Eserlerimi iyi yorumlamak için müzikal çalışmaları bazen saatlerce birlikte yapıyoruz. Aynı zamanda her zaman bana saygı duyulan, sevilen, başarılı bir kemancı olmam için öğütler veriyor. Onunla çalışmak çok keyifli oluyor, kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.