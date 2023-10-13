Gemikonağı’nda korkutan kaza: 2 kişi yaralandı

Gemikonagı'nda meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı, araçlardan biri savrulup, park halindeki bir başka araca çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Cuma günü saat 11.20 sıralarında Gemikonagı'nda Şht Hüseyin Paterson Caddesi üzerinde meydana geldi.

49 yaşındaki Fuat Çağal, yönetimindeki araçla yaklaştığı kavşakta, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sokağa dönmeye çalıştı; bu sırada, karşı yönden gelip kuzey istikametine doğru seyreden 60 yaşındaki Gülşen Luman yönetimindeki aracın önünü tıkadı, iki araç çarpıştı.

Daha sonra Çağal’ın kullanımındaki araç savrularak park halinde bulunan bir başka araca çarptı.

Kaza sonucu Fuat Çağal ve Gülşen Luman yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.