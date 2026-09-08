“Öğretmenler görev başında, bakanlık yine hazırlıksız”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, yeni eğitim yılı öncesinde okullardaki inşaat ve tadilat çalışmalarının halen devam ettiğini belirterek Eğitim Bakanlığı’na tepki gösterdi.

Maviş yaptığı açıklamada, akademik takvime göre 7 Eylül’ün öğretmenlerin görev başı yaparak ders yılı hazırlıklarına başladığı gün olduğunu belirtti. Öğretmenlerin sınıflarını, programlarını ve eğitim çalışmalarını yeni döneme hazırladığını kaydeden Maviş, sendikaya ulaşan görüntülerin ise bazı okullarda inşaat ve tadilat çalışmalarının sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Öğretmenlerin sorumluluk alarak şantiye halindeki okullarda hazırlıklara başladığını kaydeden Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın ise kendi sorumluluğunu yerine getiremediğini ifade etti.

“Ders yılı başlangıcı da okulların açılış tarihi de sürpriz değildir” diyen Maviş, aylar öncesinden bilinen çalışmaların son haftaya bırakılmasının eğitimde plansızlık ve son dakika telaşını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Maviş, bazı öğretmenlerin 7 Eylül’de güvenli olmayan okullara adım atmadığını belirterek, 14 Eylül’de tüm çocukların ve öğretmenlerin güvenli, temiz ve eğitime hazır okullarda bulunması gerektiğini vurguladı.

Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Maviş, devam eden tüm çalışmaların daha fazla gecikmeden tamamlanmasını, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını ve çocuklar ile öğretmenlerin inşaat riskleriyle karşı karşıya bırakılmamasını istedi.