Lefkoşa’da seyir halindeki araçta yangın
Lefkoşa’da, dün seyir halindeki NH 979 plakalı araç, yakıt kaçağının aracın sıcak aksamlarına temas etmesi sonucu yandı.
A+A-
Lefkoşa’da, dün seyir halindeki NH 979 plakalı araç, yakıt kaçağının aracın sıcak aksamlarına temas etmesi sonucu yandı.
Polisten verilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; aracın motor bölümü, elektrik ve plastik aksamlar ile turbosu yandı.
Olay hakkındaki soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 383 defa okunmuştur
Etiketler : yangin