Lefkoşa’da seyir halindeki araçta yangın

Lefkoşa’da, dün seyir halindeki NH 979 plakalı araç, yakıt kaçağının aracın sıcak aksamlarına temas etmesi sonucu yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; aracın motor bölümü, elektrik ve plastik aksamlar ile turbosu yandı.

Olay hakkındaki soruşturma devam ediyor.