Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Lefkoşa’da seyir halindeki araçta yangın
Lefkoşa’da seyir halindeki araçta yangın

Lefkoşa’da seyir halindeki araçta yangın

Lefkoşa’da, dün seyir halindeki NH 979 plakalı araç, yakıt kaçağının aracın sıcak aksamlarına temas etmesi sonucu yandı.

A+A-

Lefkoşa’da, dün seyir halindeki NH 979 plakalı araç, yakıt kaçağının aracın sıcak aksamlarına temas etmesi sonucu yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; aracın motor bölümü, elektrik ve plastik aksamlar ile turbosu yandı.

Olay hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Bu haber toplam 383 defa okunmuştur
Etiketler :