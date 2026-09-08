İskele’de kaldığı otel odasında rahatsızlandıktan sonra hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitiren 53 yaşındaki Erdal Güngör’ün ölüm nedeni belli oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, 6 Eylül tarihinde rahatsızlanmasının ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Güngör, yolda hayatını kaybetti.

Güngör’e yapılan otopside, ölüm nedeninin “kalp ve damar hastalığı” olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.