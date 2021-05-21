Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Saadet Hüdaverdi atandı
UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nin görevden alma ve atamaları son sürat devam ediyor.
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UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nin görevden alma ve atamaları son sürat devam ediyor.
Bu bağlamda, Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü mevkiine Saadet Hüdaverdi atandı.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan atama kararnamesine göre, Hüdaverdi’nin ataması bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
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