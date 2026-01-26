“Gelin hep birlikte bir komite kuralım, A’dan Z’ye herkes araştırılsın”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’nda Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’le ilgili basına yansıyan şaibelerle ilgili konuştu.

Başbakan Üstel, daha önce hayat pahalılığı artışında yaptığı önerinin bir benzerini yaptı; “Bu konularda bir araştırma istiyorsanız, gelin hep birlikte bir komite kuralım. A’dan Z’ye araştırılsın.” dedi.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin göreve geldiği günden beri halka aydınlık günler yaşattığını öne süren Üstel, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Halkımızın refah seviyesini yükseltti. Bizim polis teşkilatımıza güvenimiz sonsuz. Yargıya saygılıyız. Hiçbir şeyin üstünü örtmedik. Fakat birini yargılanmadan yargılanmış gibi orta yere konmasına müsaade etmeyiz. Biz hiçbir zaman yargılanmamak için Cumhuriyet Meclisi’ni ve vekil arkadaşları kullanmadık. Yargı yolu açıktır. Anayasa’ya göre bir milletvekili 5 seneliğine seçiliyor. Bu süre bitince iddialarla ilgili hesabını yargıya verir. Biz kimsenin aklamasını yapmadık, yargı sürecini de kapatmadık. Bu konularda bir araştırma istiyorsanız, gelin hep birlikte bir komite kuralım. A’dan Z’ye araştırılsın. Biz buna da açığız. Biz usulsüz olan hiçbir şeyin üstünü kapatmadık.”