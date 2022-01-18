Gelin döndürme havası Togay Özyay ile yeniden can buldu!

Eski bir Kıbrıs Türküsü olan “Gelin Döndürme Havası” genç müzisyen Togay Özyay’ın seslendirmesi ile türkü formunda yeniden müzik severlerle buluştu.

Geçmiş dönemlerde GÜHAD ve KIBHAD tarafından da derlenerek seslendirilen Gelin Döndürme Havası, eski Kıbrıs düğünlerinde gelin düğün alanına girdikten sonra meydanda döndüğü esnada çalınmaktaydı. Günümüz müzik enstrümanları yeniden düzenlenerek Togay Özyay tarafından seslendirilen eser, 14 Ocak tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Düzenlemesi ve kayıtları Ahmet Guvenler ve Kutay Alicik, Mix-master Emre Yazgin tarafından Re-Chord Studios’da yapılan eser, yine Re-Chord Cyprus prodüksyonu altında müzikseverlerle buluştu.