Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaptığı açıklama ile tüm vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. "Bir yola çıkıyoruz" diyerek, halkın her kesimine seslenen Erhürman, “Hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, kendisi, annesi, babası nerede doğmuş olursa olsun, inansın ya da inanmasın, bu ülkede geleceğini kuran herkese bir davetim var: Gelin, yol arkadaşı olalım” dedi.

Erhürman sosyal medyası üzerinden şu ifadelere yer verdi:

“Bir yola çıkıyoruz. Hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, kendisi, annesi, babası nerede doğmuş olursa olsun, inansın, inanmasın, geleceğini bu ülkede kuran, bu topraklarda bölünmeden, parçalanmadan kardeşçe, barış içinde yaşamak isteyen, önce çocuklarımız diyen herkese bir çağrım, bir davetim var:

Gelin yol arkadaşı olalım.

Bu yolu birlikte yürüyelim, birlikte kazanalım, endişeyi, huzursuzluğu, güvensizliği, mutsuzluğu değil, bu ülkenin güzelliklerini, ürettiği refahı, mutluluğu adil bir biçimde paylaşalım.

Hiç kimse dışarıda kalmayacak. Gelin bu yolu birlikte yürüyelim, gelin yol arkadaşı olalım.

Bu ülke, bu halk güzel günler görecek...”