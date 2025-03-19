Gelibolu 12. Sokak'ta asfalt çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Gelibolu 12. Sokak’ta asfaltlama çalışması yapacağını duyurdu.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, 22 Mart Cumartesi ve 23 Mart Pazar günleri gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları, Gelibolu yeni köprüden Kızılbaş Çemberi’ne kadar olan alanı kapsayacak. Çalışmalar, 22 Mart Cumartesi günü saat 07.00’de başlayacak ve 23 Mart Pazar günü tamamlanacak.

Asfaltlama süresince Gelibolu 12. Sokak araç trafiğine kapalı olacak. Yurttaşların trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini ve alternatif güzergahları kullanmaları istendi.