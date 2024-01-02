Geleneksel Kıbrıs şarkılarının caz, rock, soul ve Funk’a bürünmüş hali

Murat OBENLER

Birkaç yıl önce aktif olarak müzik yaşamına başlayan ve sahnede soul, funk,caz, pop-rock gibi farklı müzik türlerini doğaçlamayı da kullanarak başarıyla birleştiren Kıbrıslı quartet Fuzz Bus ile Kıbrıs geleneksel halk müziğinin yaşayan efsanesi Michalis Terlikkas’ın aynı sahnede buluştuğu Terlikkas x Fuzz Bus projesi 2023 yazında ilk kez sahne aldığı Fengaros Festivali’ndeki yoğun ilgi sonrasında bu kez de Lefkoşa’nın güneyindeki bir başka önemli eğlence yeri ve müzikholü Andonakis’te Lefkoşalı müzikseverlerle buluştu. İki katlı Andonakis Müzikholü’nün tamamının dolduğu gecede Michalis Terlikkas ve Fuzz Bus dörtlüsü geleneksel Kıbrıs halk müziğini yeniledikleri formuyla ve kendine özgü yorumlarıyla konuklara sunarken gösteri öncesinde ise Nama Dama sahne alarak loop, klavye, nefesli çalgılar ve perküsyon ile solo bir performansla sundu.



İkonik Michalis Terlikkas sesiyle ve yorumuyla herkesi büyüledi

Gitarda Ermis Michael, klavyede Andreas Panteli, basta Lefteris Moumtzis ve davulda Nikolas Tsangaris’ten oluşan Fuzz Bus’ın geleneksel enstrümanları kullanmadan Kıbrıs geleneksel müziğinin hem popüler hem de az bilinin şarkılarını sahneye taşıdıkları benzersiz şovun ana karakteri ise 1992’de kurduğu grupla Kıbrıs geleneksel müziğine hem araştırmacı hem de yorumcu olarak çok değerli hizmetleri olan ikonik Michalis Terlikkas oldu.

İlk kez geleneksel enstrümanlar dışında bir projede yer alan Terlikkas’ın yaouritsa, Foni Tyllirkotissa, Portokalia Tou Karava, I Vraka, Asierobasma (Asherombasman), ψιντρή βασιλιτζια, Agapisa Tin Pou Karkias, Portokalia Tou Karava, Foni Nekalisti, τρανταφυλλενή, Tris Elies Dje Mian Domatan ve Apo Ligo Ligo yorumları salondakileri adeta mest ederken yoğun alkışlar sonrasında grup bir de bis yaptı.

3 Ocak Çarşamba gecesi Larnaka’daki Savino Live’de sahne alacaklar

Terlikkas x Fuzz Bus projesi 2024 yılının ilk konserini ise 3 Ocak Çarşamba gecesi Larnaka’daki Savino Live’de verecek ve bu kez de Larnakalı müzikseverler ile buluşacak.