Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sokağa indi. Lefke ve İskele'nin ardından bugün de Mağusa'da eylem yaptı.

Kalabalık, “Vardık, Varız, Var Olacağız”, “Birleşik Federal Kıbrıs”, “Karanlık Değil, Aydınlık”, “Gelecek Bizimdir Biz Planlayacağız” gibi pankartlar taşıdı.

Eyleme CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri ve parti sempatizanları katıldı.

Eylemler, 30 Haziran Çarşamba Girne, 1 Temmuz Perşembe Güzelyurt ve 6 Temmuz Salı günü Lefkoşa’da devam edecek.

Fotoğraflar: Burçin Aybars