Geleceğe İlham Ver online eğitim platformu hizmete girdi

Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ve PeacePlayers-Kıbrıs’ın ortaklaşa yürüttüğü Avrupa Birliği finansmanlı “Geleceğe İlham Ver: Genç Girişimciliği ve İnovasyon” projesinin online eğitim platformu hizmete girdi.

Açılan ihale sonucu seçilen eğitmenler tarafından hazırlanan sunumlar ve eğitimlerin yanı sıra gençlere profesyonel adımlarında ilham vermelerini umdukları ‘Başarı Yolunda’ isimli video serisi de platformda yerini aldi.

Gençlerin talepleri baz alınarak hazırlanan dijital pazarlama, etkili iletişim becerileri, Yunanca, Excel kullanımı gibi alanlardaki eğitimler her zaman ulaşılabilecek şekilde platformda sunuldu.

‘Başarı Yolunda’ serisinde yer alan isimlerden bazıları ise akademisyen ve Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, dünyaca ünlü Zaha Hadid Architects Mimarlık Ofisi bünyesinde çalışmış ve bireysel olarak birçok başarılı projeye imzasını atan mimar Saffet Kaya, ödüllü müzisyen ve prodüktör İnal Bilsel, ülkemizde ve yurt dışında başarılı işletmeler açan genç girişimci Güran Ataker ve birçok sayıda bireysel ve karma sergide yer alan başarılı sanatçı Zehra Şonya oldu.

Proje ekibi, nitelikli eğitmenler tarafından hazırlanan eğitimlerin gençlere kişisel ve profesyonel gelişim alanında yardımcı olmasını ve birçok başarılı isimle çekilen video serisinin gençlere hayallerini gerçekleştirme yolunda ilham vermesini umduklarını söyledi

İki yıllık bir projenin sadece bir parçası olarak hizmete sunulan eğitim platformunun daha sonra da farklı kaynaklarla sürdürülebilir olmasını arzu eden proje ekibi, herkesin platformda kendisi için faydalı bir şey bulacağını ümit ettiklerini dile getirdi.

Geleceğe İlham Ver Online Eğitim Platformu’na www.gelecegeilhamver.com adresinden ulaşılabilir. Başarı Yolunda video serisi Geleceğe İlham Ver’in YouTube, Facebook ve Instagram sayfalarından izlenebilir.