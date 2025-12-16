“Kıbrıs Türk halkının yüzde 80’i ‘iki egemen devlet’ politikasına inanıyor”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin Meclis Genel Kurulu’nda, herhangi resmi bir veri veya anket olamamasına rağmen, “Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğunun iki egemen devlet politikasına inandığı” iddialarında bulundu.

19 Ekim’de gerçekleşen ve hükümetin adayı Ersin Tatar’ın kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçimindeki sonuca işaret eden Ertuğruloğlu, “Bu ülkede halkın 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa giderken gündeminde dış politika olmadığını sokaktaki çocuk bile çok iyi biliyor.” diye savundu.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Tür halkının, ‘federasyon mu yoksa egemen eşitlik mi’ düşüncesiyle sandığa gitmediğini, bu düşüncelerle iradesini sandığa yansıtmadığını savundu.

“Halk, hangi önceliklerle sandığı gittiğini çok iyi biliyor. Bu düşüncelerle bizi susturamazsınız” diyen Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının en az yüzde 70-80’inin ‘iki egemen devlet’ politikasına inandığını öne sürdü.

“KKTC’nin Türkiye’ye ilhak edilmesi yönündeki politikaya sahip biri değilim”

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin KKTC’nin Türkiye’ye bağlanması gerektiği yönündeki açıklaması tekrardan gündeme geldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na Bahçeli’nin açıklamalarıyla ilgili düşüncesini sordu.

Ertuğruloğlu ise cevaben, “Ben bir Türk milliyetçisiyim. Hiçbir zaman da saklamadım. Ben KKTC’nin Türkiye’ye ilhak edilmesi yönündeki politikaya sahip biri değilim. Türkiye’nin de KKTC’yi ilhak etme gibi bir politikası yok. Türkiye’nin böyle bir şeye ihtiyacı da yok.” dedi.