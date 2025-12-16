“Ülkede yaşanan sorunlar plansızlık, denetimsizlik ve öngörüsüzlükten kaynaklanıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal tablosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Kıbrıs Türk halkının 19 Ekim’de açık bir irade ortaya koyduğu görüşünü dile getirdi.

TDP’den verilen bilgiye göre, Özlem Çimendal’ın Diyalog TV’de hazırlayıp sunduğu Güne Merhaba programına konuk olan Özkunt, ülkede yaşanan sorunların temelde plansızlık, denetimsizlik ve öngörüsüzlükten kaynaklandığını belirtti.

Hayat pahalılığı ve enflasyonun dar gelirliyi her geçen gün daha fazla zorladığını ifade eden Özkunt, enflasyon üzerinde dış etkenlerin de rol oynadığını, ancak hükümetin kendi sorumluluk alanındaki denetimleri yeterince uygulamadığını kaydetti.

“Enflasyon rakamları inandırıcı değil”

Kasım ayı için açıklanan enflasyon oranlarının inandırıcı olmadığını savunan Özkunt, akaryakıta yapılan zamlar ortadayken düşük oranlar açıklanmasının kamuoyunda güven yaratmadığını öne sürerek, İstatistik Kurumu’nun siyasetten arındırılması ve ekonominin veriye dayalı biçimde yönetilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Nüfus sayımının yapılmamasını da eleştiren Özkunt, “Nüfus bilinmeden ekonomi, sağlık, eğitim, trafik ve altyapı alanlarında sağlıklı planlama yapılamaz. Yeni yönetimin ilk adımlarından birinin kapsamlı bir nüfus sayımı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücret hayat pahalılığı karşısında korunmuyor”

Özel sektör çalışanlarının uzun süredir göz ardı edildiğini kaydeden Özkunt, kamu ile özel sektör arasında maaş, sosyal haklar ve çalışma koşulları açısından ciddi farklar bulunduğunu ifade etti. Özkunt, asgari ücretlinin hayat pahalılığı karşısında korunmadığını ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısıyla adaletsizlik ürettiğini söyledi.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Özkunt, halkın iradesinin sandıkta defalarca ortaya konduğunu savunarak, “Genel seçim artık gecikmiş bir seçimdir” dedi.

TDP’nin çözümden yana, toplumcu ve şeffaf bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini söyleyen Özkunt, partinin güçlü kadrolar ve güçlü bir manifestoyla genel seçime hazırlandığını kaydetti.

Kıbrıs konusuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özkunt, sürecin Birleşmiş Milletler kararları ve siyasi eşitlik çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının dünyayla temasını artıracak adımların geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.