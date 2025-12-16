“Elli senedir elektrik sorununa çözüm bulunmadı”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan Mayıs TV’de yayınlanan “Meltem Sakin ile Mayıs Manşet” programında yaptığı açıklamada, elli senedir elektrik sorununa çözüm bulunamadığını söyledi. Atan, hükümetten gelen seslerde bir tarafın elektrik sorununda ocak 2026’da enerji sorunlarının çözümünde tarihi bir dönüm noktası olacağından bahsettiğini diğer taraftan da elektrik kesintilerinin olacağının söylendiğini durumun hiç iç açıcı olmadığını ifade etti.

“Herkes uzaya giderken biz taş devrine gidiyoruz”

Atan , herkes uzaya giderken ülkede bizlerin ise taş devrine gittiğini dile getirdi. Atan, elli yıldır yaşanan elektrik sorununda gelen giden hükümetlerin “bu sorunu çözeceğiz “demesine rağmen kesintilerin devamlı bir şekilde yaşandığını vatandaşın mağdur olduğunu söyledi. Atan, kış aylarında insanların ısınmak için enerji ihtiyacının arttığını bu ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin bu halka reva mı olduğunu sordu.

“Ülkede artık bazı şeyler değişmeli, Bütçe görüşmeleri sonrası erken seçim kapıda”

KAMUSEN Başkanı Atan, ülkede her şeyin döküldüğünü çevre, trafik, uyuşturucu konusunun ciddi sorunlar olarak durduğunu , pahalılık konusunda denetim yapılmadığını , ekonominin iyi gitmediğini , hayat pahalılığının hesaplanmasında gerçek rakamların ortaya konulmadığını kaydetti. Bu ülkede artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini söyleyen Atan, sorunlara çözüm bulamayan geçici sorun çözen bir hükümetin ömrünü doldurduğunu ifade etti. Atan, asgari ücretin bir an önce artırılması gerektiğini, ülkede artık güzel bir yaşam sürülmesinin gereklilik olduğunu dile getirdi.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, ülkede insanların huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmelerinin önemine işaret etti. Atan , ülkeyi yönetmenin irade ve ülkeyi yönetme yetisi istediğini söyledi. Atan, bütçe görüşmeleri sonrası erken seçimin gündeme geleceğini belirtti.