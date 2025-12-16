“Kıbrıs sorunu dünyanın sorunudur, mesele siyasi irade eksikliğidir”

Meclis Genel Kurulu’nda Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü sırada söz alan CTP Genel Sekreteri ve Milletvekili Erkut Şahali, Dışişleri Bakanlığı’nın faaliyet raporunu ve Kıbrıs sorunu bağlamında izlenen yaklaşımı eleştirdi.

Şahali, sabah dağıtılan Dışişleri Bakanlığı faaliyet raporunun aynı zamanda bakanlığın vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, raporda yer alan ifadelerin 19 Ekim’de Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu iradeyle taban tabana çeliştiğini söyledi. “Erhürman’ın Kıbrıs Türk halkının yüzde 63 oranında destek vererek göreve getirdiğini devlet adına iş görenlerin bir an olsun aklından çıkarmaması lazım” diyen Şahali, atılan her adımda ve söylenen her sözde Kıbrıs Türk halkına karşı sorumluluktan uzaklaşılmamasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ertuğruloğlu’nun dağıtılan raporunun 19 Ekim sonrasında mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Şahali, ancak 2026 yılı bütçesinin, 2025 yılı hedefleri doğrultusunda değerlendirilmek üzere hazırlanmış izlenimi verdiğini söyledi. Şahali, bunun mutlaka yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti.

Raporda federal çözümün “başarısızlığı kanıtlanmış ve tüketilmiş bir formül” olarak nitelendirilmesine de tepki gösteren Şahali, Erhürman’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs sorunu bağlamında sahip oldukları yerin, statünün, hak ve sorumlulukların dünyanın dikkatini çektiğini belirtti. Şahali, “Kıbrıs sorunu, dünyanın sorunudur” dedi.

Beş yıl aradan sonra Kıbrıslı liderlerin yeniden bir araya gelerek Kıbrıs sorununun çözümüne duyulan ihtiyacı not etmelerinin iyi bir başlangıç olduğunu ifade eden Şahali, bunun ötesine geçilmesinin doğrudan siyasi iradeyle ilgili olduğunu söyledi. Ertuğruloğlu’nun federasyonun başarısız olduğu yönündeki iddiasının, farklı dönemlerde yaşanan siyasi irade eksikliğinin sonucu olduğunu vurgulayan Şahali, “Federasyon formülü denendi ancak federal koşullar yaşatılamadı, o nedenle başarısız oldu diyebileceğimiz bir deneyime sahip değiliz. Federasyon arayışları başarısızlıkla sonuçlandıysa, bunun özünde federal ilkeler değil, federasyona giden yolda gösterilmesi gereken siyasi liderlik ve irade eksikliğidir belirleyici olan” ifadelerini kullandı.