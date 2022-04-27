Geçit hakkı vermedi, 5 kişi yaralandı

Mağusa- Lefkoşa Anayolu’nun Dörtyol kavşağında bu sabah meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, 64 yaşındaki Cuma Yoran’ın UB 517 plakalı aracıyla Mağusa’ya doğru gittiği sırada, anayolda dönüş yapıp Lefkoşa’ya doğru giden araçlara geçit hakkı vermemesiyle gerçekleşti. Yoran’ın yolun sağındaki İnönü kavşağına dönüşe geçtiği sırada, PR 004 plakalı aracıyla Lefkoşa’ya doğru giden 23 yaşındaki Doğukan Ekşili’nin önünü kesmesiyle meydana geldi. Kazada iki aracın şoförü ile birlikte, PR 004 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki İlhan Kapçık, 22 yaşındaki Reşat Parlak, 21 yaşındaki Zeynep Eylül Öztok ve 21 yaşındaki Sultan Akkoç yaralandı. Yoran hastanede müşahade altına alınırken, diğer araçtaki 4 kişi ayakta tedavi edildi

Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: Bugün, saat 10:20 sıralarında, Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Dörtyol kavşağında, Cuma Yoran (E-64) yönetimindeki UB 517 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, İnönü kavşağında geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa İnönü kavşağına dönüşe geçtiği sırada, o esnada Lefkoşa istikametine doğru seyreden Doğukan Ekşili (E-23) yönetimindeki PR 004 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan UB 517 plakalı araç sürücüsü Cuma Yoran kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmış olup, PR 004 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlhan KAPÇIK(E-18), Reşat PARLAK(E-22), Zeynep Eylül ÖZTOK(K-21), ve Sultan AKKOÇ(K-21) ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.