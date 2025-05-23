“Geçiş noktalarının kapatılması demek, binlerce kişinin ekmeğiyle oynamak demektir”

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği (GKÇD), Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar tarafından yapılan “Geçiş noktalarının kapatılması” yönündeki açıklamaları eleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, geçiş noktalarının kapanmasının mülkiyet krizini çözmeyeceği, aksine Kıbrıs’ın güneyinde çalışan binlerce kişinin ekmeğiyle oynamak anlamına geleceği ifade edildi.

“Güney’de yıllardır alın teriyle çalışan emekçilerin tazminat, emeklilik ve sosyal hakları tehlikeye atılmaktadır. Kendi çalışanına hak vermeyen bir sistemin, bizlere bu hakları vereceği düşüncesi tamamen aldatmacadır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, bu tür söylemler için özür beklendiği, özür gelmemesi halinde de eylem yapılacağı uyarısında bulunuldu.

“Kim olursanız olun, hangi makamda bulunursanız bulunun; kimsenin ekmeğiyle oynamayın. Ateşle oynuyorsunuz, yakarsınız.” denilen açıklamada, adanın güneyinde çalışan kesimin görmezden gelinmeyeceği ve haklarının sonuna kadar savunulacağı vurgulandı.