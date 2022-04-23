Geçiş noktalarında ‘paskalya’ yoğunluğu

Kıbrıs’ın güneyinde ‘paskalya’ tatili nedeniyle hem Lokmacı, hem de diğer geçiş noktalarında ciddi yoğunluk yaşandı.

Birçok geçiş noktasında yaşanan yoğunluğun en fazla Lefkoşa’daki Kermiya bölgesinde olduğu dikkat çekti. Bazı vatandaşlar, söz konusu yoğunluğun araç sigortası kuyruğunda yaşandığını ifade etti, bu duruma bir önce çözüm bulunmasını istedi.

Kuzeye geçmek için Kermiya geçiş noktasına gidenler, dakikalarca işlem yaptırmak için bekledi, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın ilk saatlerinde başlayan yoğunluk, gün boyu devam etti.

Geçişlerdeki en büyük yığılmanın ise geçiş noktasındaki sigorta şirketinin önünde olduğu fotoğraflara yansıdı.

Sigorta eleştirisi…

Bazı kişiler sadece geçiş noktasından sigorta yaptırabiliyor olunmasını eşleştirdi, Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı ise bu yönde bir şikayet almadıklarını, konunun yakinen takipçisi olduklarını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Çukurovalı, “Paskalya tatili nedeniyle farklı bir yoğunluk olmuş, takviye bir personel bile gönderildi. Sigorta kesen yardımcı personel de var, aksayan bir durum veya sıkıntı yok” dedi.

Ersan Saner’in Başbakanlığı döneminde yeni bir uygulama ile güneye aracıyla geçecek olanların sadece geçiş noktalarından sigorta yaptırabilecek olunmasının bu yığılmalara nende olduğu ifade edilirken, Çukurovalı, bu durumu şöyle açıkladı: “Bu konuda bize şikayet yansımadı. Önceki sistemde yasa dışı uygulamalar olmuş, sektör zora düşmüştü. Bu nedenle tedbir amaçlı sadece kapıda sigorta çıkarılması için sınırlama olmuştu. Benzer uygulama zaten güneyde de yapılıyordu.”