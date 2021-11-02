“Geçen sene istemiyorlardı, bu sene tebrik ediyorlar”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun UBP Başkanlığı’na seçilmesi, Rum gazetelerine de yansıdı.

Fileleftheros gazetesi “Geçen Sene İstemiyorlardı, Bu Sene Tebrik Ediyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, Sucuoğlu’nun hafta sonu yapılan UBP Kurultayı’nda oyların yüzde 60,7’sini alarak ilk turdan seçilmeyi başardığını ve dün de, Ersin Tatar’dan hükümet kurma görevini aldığını yazdı.

Gazete, Sucuoğlu’nun geçen sene Ekim ayında yapılan kurultayda da Hasan Taçoy ve Ersan Saner ile aday olduğunu ve ikinci turda adaylığını çekmeye zorlandığını; sonunda da Saner’in UBP Başkanlığı’na seçildiğini anımsattı.

Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sucuoğlu’nu arayarak UBP Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı tebrik ettiğine işaret edildi.

Haber, Politis gazetesinde “Faiz Sucuoğlu’nun Zaferi Tayyip Erdoğan İçin Mağlubiyet”, Alithia gazetesinde “UBP’nin Yeni Başkanı Kimdir-Tatar’ın Politikasıyla Mutlak Eşgüdümlü”, Haravgi gazetesinde de “Hedefi Tek Partili ‘Hükümet’-Ersin Tatar Faiz Sucuoğlu’na ‘Hükümet’ Kurma Görevi Verdi” başlıklarıyla yansıtıldı.