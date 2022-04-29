"Geçen sefer tereddütlüydüler, bakalım şimdi ne olacak?"
Koalisyon ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, güvenoyu oylaması öncesinde bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı yapacaklarını söyledi.
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Koalisyon ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, güvenoyu oylaması öncesinde bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı yapacaklarını söyledi, “Genel durumu değerlendireceğiz, geçen sefer tereddütlüydüler, bakalım şimdi ne olacak?” dedi.
YENİDÜZEN’e kısa bilgi veren Arıklı, yetkili kurulların toplanacağını, saat 16.00’da MYK, saat 21.00’de de PM’nin bir araya geleceğini kaydetti. Arıklı, “Son sözü PM söyleyecek” şeklinde konuştu.
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Etiketler : hükümet, Erhan Arıklı