“Gazze’de yaşamını yitirenlerin %40’tan fazlası çocuk”

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Gazze’deki savaş neticesinde yaşamını yitirenlerin %40’tan fazlasının çocuk olduğunu belirterek, savaşın bir an önce sona ermesi için gereken tüm çabaların ortaya konmasını diledi.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu savaş ve beraberinde gelen her türlü şiddet neticesinde çocukların hayatlarını kaybettiğini ve göçe, fiziksel ve psikolojik açılardan çeşitli risklere maruz kaldığını kaydederek, özellikle Gazze’de süren saldırılar neticesinde binlerce sivilin katledildiğini belirtti. Açıklamada, “Birleşmiş Milletler verilerine göre yaşamını yitirenlerin %40’tan fazlasının çocuk, %30’unun ise kadın olduğu bildirilmektedir. Yine açıklanan rakamlara göre en az beş bin çocuk, üç bin üç yüz kadın savaş neticesinde öldürülmüştür” denildi.

Çocukların en temel hakkı olan yaşam hakkının sağlanamadığının ve Dünya Çocuk Hakları Günü’nün anlamını yitirdiğinin vurgulandığı açıklamada, yaşananlar karşısında uluslararası toplumdan güçlü tepkiler gelmemesinden duyulan üzüntü dile getirildi. Açıklamada, “Bu dönemde pek çok fiziksel ve psikolojik travmaya maruz kalan çocuklar için sesimizi çok daha güçlü bir şekilde duyurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Onların yaşadığı acılara dikkati çekmek, uluslararası topluma bu sorunları bir kez daha hatırlatarak harekete geçirmek hepimizin görevi olmalıdır” ifadelerine yer verildi.

“Savaş hukukuna uygun hareket edilmesi gerekliliğini hatırlatmak istiyoruz”

Savaşlardan etkilenen çocuklara insani yardım sağlanması, rehabilite edilmelerine destek olunması ve gelecekte benzer durumların önlenmesi için küresel düzeyde iş birliğinin önemine vurgu yapılan açıklamada, çocukların korunması, bakımı ve gelişimlerinin sağlanmasının toplumların ve ulusların uzun vadeli refahı için önemine de değinildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çocuk hekimleri olarak bizler, yaşanan tüm bu acı olaylara neden olanları kınıyoruz. Savaşın bir an önce sona ermesi için gereken tüm çabaların ortaya konmasını diliyoruz. Savaş hukukuna uygun hareket edilmesi gerekliliğini hatırlatmak istiyoruz. Bir an önce barış ve güvenlik için küresel çabaların artırılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Dünya çocuklarının sesi olmak ve onların yaşadığı acılara karşı duyarlılık oluşturmak, insanlık değerlerimizi koruma yolunda büyük bir adım olacaktır. Dünya genelinde barış ve adaletin sağlanması dileğiyle, şiddeti reddeden bir tavır sergilemek önemlidir. Bu vesileyle tüm ülke çocuklarımızın “Dünya Çocuk Hakları Gününü” buruk bir şekilde kutlar, gerek ülkemizde, gerekse dünya çocukları için barış yolunda güzel adımlar atılmasını temenni ederiz.”