Gazze'de yardım dramı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'nin güneyindeki sahra hastanesine çoğu vurulmuş ya da şarapnel parçalarıyla yaralanmış 179 kişinin getirildiğini açıkladı.

Kızılhaç, bu kişilerden 21'inin hayatını kaybettiğini, yaşamlarını yitiren ya da yaralananlar arasında kadınlar ve çocukların da olduğunu duyurdu.

Gazze'nin güneyindeki Refah'da bir yardım dağıtım merkezi yakınlarında yaşananlarla ilgili çelişkili haberler geliyor.

Gazze'de Hamas yönetimindeki sivil savunma birimi, İsrail'in sivilleri hedef alması sonucu en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu ise olayla ilgili ilk soruşturmanın, İsrail askerlerinin yardım merkezinde ya da çevresinde kimseye ateş açmadığını ortaya koyduğunu duyurdu.

İsrail ordusu ayrıca bir insansız hava aracının çektiği görüntüleri yayımladı.

Bu görüntülerde, silahlı ve maskeli kişiler, Han Yunus kenti yakınlarında dağıtılan yardımı alan sivillere hem taş atıyor, hem de ateş açıyor.

BBC görüntüleri bağımsız olarak doğrulayamadı.

İsrail, BBC dahil hiçbir yayın kuruluşunun Gazze'ye girmesine izin vermiyor. Bu da Gazze'de yaşananların teyit edilmesini zorlaştırıyor.

Yardım dağıtım merkezini işleten Gazze İnsani Yardım Vakfı, bölgede hayatını kaybedenler ya da yaralananlar olduğu iddialarını yalanladı.

Vakıf, bu iddiaları Hamas'ın yaydığını öne sürdü.

'Bize yiyecek almamızı söylediler, sonra her taraftan ateş açtılar'

Yardım kuruluşu Médecins Sans Frontières (Sınır Tanımayan Doktorlar) ise Gazze'de personelinin İnsani Yardım Vakfı'na ait merkezde tedavi ettiği yaralıların, İsrail'in kendilerine "her yerden" ateş açtığını söylediklerini aktardı.

Yaralılar; İsrail askerlerinin yanı sıra İsrail İHA'larından, helikopterlerinden, botlarından ve tanklarından kendilerine ateş açıldığını söyledi.

Bu ifadeler, İsrail'in açıklamasından tamamen farklı.

Gıda yardımı almak için yardım merkezine gitmek isteyen bir görgü tanığı, Sınır Tanımayan Doktorlar'a yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bize yiyecek almamızı söylediler, sonra her taraftan ateş açtılar"

Sınır Tanımayan Doktorlar, bölgede yardımların Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından dağıtılmasının tehlikeli, yeni sistemin de etkisiz olduğunu vurguluyor.

ABD ve İsrail'in desteklediği Gazze İnsani Yardım Vakfı, bölgede belirli yerlerde gıda yardımı dağıtıyor.

İsrail, Hamas'ı yardımları çalmakla suçlayarak vakfın kurulmasını istemiş, Hamas iddiaları reddetmişti.

Vakıf, haftada 4 milyon 700 bin öğün yemek dağıttığını açıkladı.

BBC bu bilgiyi de bağımsız olarak doğrulayamadı.

Hamas'ın İsrail'de 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetti, 251 kişi rehin alındı.

Henüz serbest bırakılmayan rehinelerden kaçının hayatta olduğu biliniyor.

2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'de düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 418 kişi hayatını kaybetti.