Gazze'de ölenlerin sayısı 4 bin 651'e çıktı
Gazze'de 7 Ekim’den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 651’e çıktığı duyuruldu
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Gazze’deki Hamas kontrolündeki sağlık kurumu, 7 Ekim’den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 651’e çıktığını duyurdu.
Kurum öldürülenlerin 1873’ünün çocuk olduğunu aktarıyor.
Açıklamaya göre, 1100’den fazla kadın da saldırılarda öldürüldü.
Kurum 839 kişinin, Gazzelilerin kaçması istenen güney bölümünde öldüğüne de işaret ediyor.
Toplam yaralı sayısı ise 15 bine yakın.
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