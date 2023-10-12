İsrail'in bombardımanı yoğunlaştıkça Gazze'de insani dram derinleşiyor. Hastaneler yaralılara müdahale etmekte zorlanıyor. Elektrik, su ve yiyecek sıkıntısı giderek artıyor.

Morglar ve hastaneler dolup taşıyor. Ölen ve yaralanan çocukların sayısı hızla artıyor. Bu acıya dayanmak zor.

İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze'de tam bir insani felaket yaşanıyor.

Yıkılan binaların enkazında kalanları çıkarmak için zamana karşı yarış var. iş makinası sıkıntı çekildiği için enkazdakilere ulaşmak oldukça zor.

Enkazlardan çıkarılan yaralıların taşındığı hastanelerde de sıkıntılar büyük.

İsrail'in elektriği kesmesiyle jeneratörler devreye sokuldu. Ancak jenetörlerin yakıtı tükenmek üzere. Gazze'nin en önemli hastanesinin sadece 4 günlük yakıtı kaldı.

İlaç ve ekipman sıkıntısı da çekiliyor.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü hastanelerin birer morga dönüşeceği uyarısı yaptı. Sağlık sektörünün çöküşün eşiğinde olduğu vurgulandı.

İsrail bombardımanında yakınlarını kaybeden ve evleri yıkılan Gazzeliler çaresizlik içinde.

Elektrik olmadığı için arıtma tesisleri ve kanalizasyonlar da çalışmıyor. Atık suları sokaklara akmaya başladı. Bu durum salgın riskini artıyor. Yiyecek sıkıntısı da var.

Tüm bu koşullara çocukların dayanması güç. Özellikle de annelerinden ayrı düşenlerin.

Gazzelilerin içinde bulunduğu durumu özetleyen en iyi kelimeyse çaresizlik. İsrail'in elektriği kestiği Gazze geceleri karanlığı bürünüyor.

Çatışmaların karşı tarafı İsrail'deyse Hamas'ın rehin aldığı kişilerin ailelerinin endişeli bekleşiyi sürüyor.

Roket saldırılarının sürdüğü İsrail kentlerinde panik ve korku havası hakim.

Tel Aviv'in en büyük hastanesinin bazı bölümleri önlem amacıyla yer altına taşındı. Bunun bir ilk olduğuna dikkat çekiliyor.