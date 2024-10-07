Gazze'de hayatlar enkaz altında

İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas arasındaki çatışmalar, 7 Ekim tarihinde tekrar alevlendi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.



İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinli öldü, 97 bin 166 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

42 milyon tonluk harabe

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde hala bir şekilde ayakta durmayı başaran paramparça yapılar ve yerle bir olmuş binalar da dahil olmak üzere 42 milyon tondan fazla enkaz olduğunu tahmin ediyor.

42 milyon tonluk bu devasa yığın, bir araya getirildiğinde Mısır'daki en büyük piramit olan Giza Piramiti'ni tam 11 kez doldurmaya yetecek büyüklükte.

Yol kenarındaki enkaz yığınları temizlenecek

BM öncülüğündeki Enkaz Yönetimi Çalışma Grubu, bu ay Han Yunus ve Gazze'nin merkezindeki Deyr El-Belah kentindeki Filistinli yetkililerle birlikte yol kenarındaki enkazları temizlemek için bir pilot proje başlatmayı planlıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Gazze Ofisi başkanı Alessandro Mrakic, "Zorluklar çok büyük. Bu çok büyük bir operasyon olacak, ancak hemen başlamamız önemli." diye konuştu.

Yıkıntıların ortasında çadırlar

Filistinli sağlık yetkilileri, bir yıllık çatışmalar süresince yaklaşık 42 bin Filistinlinin öldürüldüğünü aktarıyor.

Artık yerde, tozlu dar patikalarda, bir zamanlar işlek olan yaya yollarının ve kaldırımların üzerinde, enkaz yığınları yükseliyor.

163 binden fazla bina yıkıldı

BM uydu verilerine göre Gazze'de savaş öncesinde bulunan yapılarının üçte ikisi - 163 binden fazla bina - hasar gördü veya yerle bir oldu.

Bunların yaklaşık üçte biri çok katlı binalardı.

Enkazı temizlemek 14 yıl sürecek

Uzmanlar, 10 milyon ton enkaz temizlemenin 280 milyon dolara mal olacağını tahmin ediyor.

Bu da savaş şimdi durursa tüm enkazın yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir harcamayla temizlenebileceği anlamına geliyor.

BM'nin nisan ayındaki tahminine göre ise enkazın temizlenmesi 14 yıl sürecek.

Enkazın altında kalan hayatlar

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre süren bombardıman yüzünden 10 binden fazla Filistinlinin cenazesi enkaz altından çıkarılamadı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de geçen yıl yaklaşık bir milyon akut solunum yolu enfeksiyonu vakası tespit etti.

Ancak bunların kaçının enkazdan kaynaklanan tozla bağlantılı olduğu belirtilmedi.

Yıkılan şehir sağlığı tehdit ediyor

DSÖ Sözcüsü Bisma Akbar, tozun "önemli bir endişe" olduğunu, su ve toprağı kirleterek akciğer hastalıklarına yol açabileceğini aktardı.

Doktorlar önümüzdeki yıllarda metallerden dolayı kanser ve doğum kusurlarında artış yaşanmasından endişe ediyor.

Yılan ve akrep ısırıkları ile kum sineklerinden kaynaklanan cilt enfeksiyonları da bir diğer endişe kaynağını oluşturuyor.