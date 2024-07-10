"Gazze'de çocuklar ölmesin"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul salonunda “Gazze’deki Çocuklar Ölmesin” konulu temsili bir toplantı yapan bir grup çocuk, "Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin" çağrısında bulundu.

Meclis Genel Kurulu’nda savaştan ve açlıktan çocukların ölmemesi için seslerini duyurmak istediklerini ifade eden çocuklar, Barış Gücü ve diğer ülkeleri buna seyirci kalmayıp, üstlerine düşen görevi yerine getirmelerini istedi.

Dört İşlem Eğitim Merkezi’nden 60 çocuk, 4 İşlem Eğitim Merkezi Direktörü Serhat Bayar ve öğretmenleri eşliğinde "yasama, yürütme ve yargı organları öğrenme etkinlikleri" kapsamında Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin de çocuklara hitap ettiği ziyarette, genel kurul sıralarına oturan öğrencilere Meclis Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan tarafından meclis işleyişi hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilerden Deniz Erdal bir konuşma yaptı, Esma Hüsnü Acer ve Sahil Serman da şiir okudu.

Deniz Erdal: “Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısını bu kürsüden açıklamaya utanıyorum”

Eğitim merkezi öğrencilerin Deniz Erdal, burada yaptığı konuşmada, bir ülkenin geleceğinin o ülkenin çocuklarının iyi bir eğitim almasından ve yetişmesinden geçtiğini vurguladı. Erdal, çocukların gelecekte elde edeceği başarıların sadece ülkelerinin değil, tüm insanlığın geleceğinin aydınlatılmasında rol alacağını kaydetti.

Bugün dünyanın birçok yerinde devam eden savaşlardan en çok etkilenenin masum çocuklar olduğunu söyleyen Deniz Erdal, “7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze'ye açmış olduğu savaşta 15 bin 350 çocuk yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitiren çocukların oranı yüzde 44 olurken, açlıktan ölen çocukları bu kürsüden açıklamaya bile utanıyorum.” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda bugün savaştan ve açlıktan çocukların ölmemesi için seslerini duyurmak istediklerini ifade eden Erdal, tüm yaşananlara seyirci kalan ülke ve kurumları göreve çağırdı. Deniz Erdal, “Savaşlar olmasın… Gazze’deki çocuklar ölmesin.” diyerek konuşmasını sonlandırdı, diğer öğrenciler de aynı sloganı taşıyan pankartlar kaldırdı.

Temsili Genel Kurul, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Haber: Cemre Peral Yanıker – Fotoğraf: Timuçin Yıldırım (TAK)