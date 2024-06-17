Gazze’de can kaybı 37 bin 337’ye yükseldi

İsrail Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına 255 gündür yoğun bir şekilde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 41 Filistinli hayatını kaybederken, 102 Filistinli de yaralandı.

Bölgede saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana oluşan bilançonun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 337’ye, yaralananların sayısı ise 85 bin 299’a yükseldiği bildirildi.