Gazze’de can kaybı 37 bin 337’ye yükseldi
İsrail’in yoğun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 337’ye yükseldi.
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İsrail Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına 255 gündür yoğun bir şekilde devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 41 Filistinli hayatını kaybederken, 102 Filistinli de yaralandı.
Bölgede saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana oluşan bilançonun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 337’ye, yaralananların sayısı ise 85 bin 299’a yükseldiği bildirildi.
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