Gazze'de can kaybı 17 bin 997'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 297 artarak 17 bin 997'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 997'ye, saldırılarda yaralananların sayısının ise 49 bin 229'a çıktığını belirtti.