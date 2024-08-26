Gazze'de ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı, ABD müzakerelerin 'yapıcı ilerlediğinde' ısrarcı

Gazze'de ateşkes için gözlerin çevrildiği Mısır’ın başkenti Kahire'deki müzakerelerden Pazar günü de sonuç çıkmadı.

Reuters haber ajansının Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, arabulucuların sunduğu anlaşma maddeleri ve karşılıklı tavizlere ne Hamas ne de İsrail yeşil ışık yaktı.

Yaklaşık 10 aydır süren savaşın sona ermesi adına devam eden müzakerelere ABD yönetimi de destek veriyordu.

Mısır'dan gelen haberlere rağmen ABD'li kaynaklar görüşmelerin "yapıcı şekilde" devam ettiğini, "nihai ve uygulanabilir bir anlaşma" doğrultusunda sürdürüldüğünü dile getirdi.

İsmi açıklanmayan bir ABD yetkilisi, anlaşma sağlanamayan konular ve ayrıntılar üzerinde gelecek günlerde de çalışmaların süreceğini söyledi ve müzakereci tarafların Kahire'den ayrılmayacağını kaydetti.