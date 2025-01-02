Gazze nüfusu savaşın başlangıcından bu yana yüzde 6 azaldı

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze nüfusunun, yaklaşık 160.000 azalarak 2,1 milyona düştüğünü belirtiyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu (PCBS), İsrail'in bölgeye yönelik savaşının başlamasından bu yana Gazze'nin nüfusunun yaklaşık yüzde 6 oranında azaldığını tahmin ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in hava ve kara saldırıları 45.000'den fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu. PCBS, 55.000'den fazla kişinin öldüğünün tahmin edildiğini, 11.000 kişinin ise kayıp olduğunu belirtiyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 100.000 Filistinlinin Gazze'yi terk ettiğini de ekliyor.

PCBS bu nedenle Gazze'nin nüfusunun yaklaşık 160.000 azalarak 2,1 milyona düştüğünü belirtiyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı bu sayının uydurma olduğunu söylese de, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan tahminle örtüşüyor. OCHA, Temmuz 2024 itibarıyla Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,1 milyon kişinin kaldığını tahmin ediyor.

PCBS açıklamada, "Feci insani ve maddi kayıplar var," diye belirterek, "yine de İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamına yönelik acımasız saldırganlığı devam ediyor," ifadelerine yer verdi.