Gazimağusa’da yabani ot temizleme çalışmaları devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi Temizlik İşleri Şubesi, yabani ot temizliği çalışmaları devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ekipler, Harika Mahallesi, Canbulat Mahallesi Baflılar Bölgesi ve Çanakkale Mahallesi Kaliland Bölgesi’nde yabani ot temizliği yapıyor.

Gazimağusa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısı ile 5-9 Haziran tarihleri arasında birçok belediye, sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluşlar ve kent halkının destek ve katılımıyla “Tertemiz Mağusa İçin Hep Beraber” sloganlı geniş kapsamlı çevre temizliği kampanyasına hazırlanıyor.