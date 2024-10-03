Gazimağusa’da trafik kazası 1 kişi hayatını kaybetti!

Gazimağusa - İskele Anayolu’nda bu sabah saat 05:10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kemal DORA (E-40) yönetimindeki GF 096 plakalı salon araç, Salamis Çemberi’ne yaklaşırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun sağındaki beton bariyerlerine çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde yoluna devam ederek takla attı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Zehra KARAMAN (K-30) olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Kemal DORA ve diğer yolcu Mahmut YILMAZ (E-28) ise yaralı olarak kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor