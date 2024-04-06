Gazimağusa’da sokak aydınlatma tamiratları devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi, Karayolları Dairesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu iş birliğinde, Gazimağusa’da anayol, kavşak ve şehir içindeki aydınlatma tamir çalışmaları devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre Lefkoşa Yolu’nda DAÜ kavşağı, Güvercinlik kavşağı, DAK çemberi, Salamis Yolu’nda Glapsides Çemberi ve Glapsides Lions Garden arasındaki aydınlatmaların tamiri Karayolları Dairesiyle iş birliğinde yapıldı.

Belediye Kıb-Tek işbirliğinde de Tuzla’daki siteler, Tuzla köy içi sokaklar, Mağusa Suriçi, Maraş Eski Larnaka yolu, City Mall Yolu, DAÜ Lefkoşa Yolunda aydınlatma tamiratları yapıldı; Mağusa kapısı ile Zafer Anıtı Çemberi arası patlak kablolar yenilendi, armatürler değiştirildi. Tuzla’da Alkan Market ile Halken Sitesi arasından patlak kablolar yenilendi.

Bayram sonrası Canbulat Kapısı ile Othello Kalesi arasındaki aydınlatma armatürlerinin tamiratı veya yenilenmesi; Bayram sonrası da Lions Garden ile Hastane Çemberi arası ve Laguna yürüyüş yolu aydınlatmalarının tamiratı Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılacak.