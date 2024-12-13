Gazimağusa’da park yenileme çalışmaları devam ediyor

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, kent genelindeki 35 parkın yenilenmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Gazimağusa Belediyesi Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada Başkan Uluçay çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Gazimağusa Belediye sınırları içerisinde toplam 35 parkımız bulunuyor. Bu hafta 7 parkımızdaki oyun grupları monte edildi, eksiklikler tespit edilip raporlandı. Terminal bölgesinde bulunan Kent Park'taki oyun gruplarımızın yenilenmesi tamamlandı, peyzaj çalışmaları devam ediyor. Harika Mahallesi’ndeki parkımızın yeni oyun grubu tamamlandı kauçuk zemin iyileştirilmesi yapıldı, peyzaj bakım ve onarım işlemleri devam ediyor. Baflılar parkının yeni oyun grubu yerleştirildi, çevre düzenlemeleri devam ediyor. Laguna bölgesindeki parkımızın yeni oyun grubu yerleştirildi, çevre düzenlemesi devam ediyor. Ali Mahir Parkı’na çocuklarımız için yeni oyun grupları kurulumu devam ediyor. Baykal Parkı’nda kauçuk zemin dökümü için zemin temizliği yapıldı, yakında kauçuk zemin dökülecek. Aynı şekilde Karakol Parkı’nda da kauçuk zemin dökülmesi için zemin temizliği yapıldı, yürütücü şirket tarafından kauçuk zemin montesi yapılacak. Şehrimizdeki parklar hem çocuklarımız için hem de ailelerimiz için nefes alma alanlarıdır. Özellikle ekonominin daraldığı zamanlarda kamusal alanların herkes tarafından ücret ödemeden, insana yaraşır biçimde kullanılabilmesi için önemlidir."

Uluçay, parkların yenilenme sürecine katkıda bulunan Projeler Biriminden Dilara Dindar, Bayındırlık Birimi Sorumlusu Zübeyir Ercen, Park Bahçeler Şube Amiri Mustafa Evcimen ve ekibine, parklarda kullanılacak kent mobilyaları veya ekipmanlarının yapılması konusunda işbirliği yapılan Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.