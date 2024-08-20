Gazimağusa'da 7 Eylül'de "Okul Başlıyor Pazarı" kurulacak

Pazarda yapılacak satışın geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak

Gazimağusa Belediyesi’nin ikincisini düzenleyeceği "Okul Başlıyor Pazarı" 7 Eylül Cumartesi Mağusa Perşembe Pazarı’nda kurulacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 10.00- 17.00 saatleri arasında çocuklar için kırtasiye malzemelerinin satışının yapılacağı Okul Başlıyor Pazarı’nda ayrıca çocuklar için yüz boyama, zıp zıp oyuncaklar, oyun alanları etkinlikleri yer alacak, çocuklara ücretsiz dondurma ve meyve suyu ikramı yapılacak.

Açıklamada, "Okul Başlıyor Pazarı Projesi"ne kırtasiye bağışıyla destek verilebileceği kaydedilerek pazarda satılacak tüm ürünlerin gelirinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı vurgulandı.

Bağış desteğinde bulunmak isteyenler hafta içi 08.00-14.00 saatleri arasında Gazimağusa Belediyesi binası, MAGEM Sakarya ve MAGEM Maraş binalarına bağışlarını teslim edebilecek.

Kampanyaya tercihen yeni veya temiz kullanılmış tüm okul kırtasiye ihtiyaçları bağışlanabilecek.