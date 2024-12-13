Gazimağusa’da 2 trafik kazası: 1 yaya yaralandı

Gazimağusa’da dün meydana gelen iki trafik kazasında bir yaya yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Levent Şemmedi (E-63) yönetimindeki SG 487 plakalı kamyon araçla seyrettiği sırada Anıt Çemberi’ne yaklaştığında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Özçelik’e (K-45) çarptı. Kazada yaralanan yaya Özçelik, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde tedavi altına alındı.

- Dikkatsizlik kaza getirdi

Gazimağusa’da saat 22.30’da meydana gelen bir başka kazada ise, Umut Gündüz (E-40) yönetimindeki MT 906 plakalı araçla seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi’ne giriş yaptı. O esnada cadde üzerinde 116 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Şeydanur Tunç (K-26) yönetimindeki ND 804 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.