Gazimağusa’da 2 trafik kazası: 1 yaya yaralandı
Gazimağusa’da dün meydana gelen iki trafik kazasında bir yaya yaralandı.
Gazimağusa’da dün meydana gelen iki trafik kazasında bir yaya yaralandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Levent Şemmedi (E-63) yönetimindeki SG 487 plakalı kamyon araçla seyrettiği sırada Anıt Çemberi’ne yaklaştığında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Özçelik’e (K-45) çarptı. Kazada yaralanan yaya Özçelik, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde tedavi altına alındı.
- Dikkatsizlik kaza getirdi
Gazimağusa’da saat 22.30’da meydana gelen bir başka kazada ise, Umut Gündüz (E-40) yönetimindeki MT 906 plakalı araçla seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi’ne giriş yaptı. O esnada cadde üzerinde 116 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Şeydanur Tunç (K-26) yönetimindeki ND 804 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.