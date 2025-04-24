Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda kaza
Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
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Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polis basın bültenine göre, Durukan Abbas Turhan (E-43), yönetimindeki ZYZ 522 plakalı araçla seyrederken Aslanköy kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan Turhan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : trafik kazası