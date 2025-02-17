Gazimağusa-Karpaz ana yolundaki trafik kazasında 2 yaralı

Gazimağusa-Karpaz ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Berkay Bülden yönetimindeki GG 495 plakalı salon araç, Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle trafik levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç, iki takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Berkay Bülden ve araçtaki yolcu 20 yaşındaki Volkan İzmirli, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerin ardından, Volkan İzmirli Acil Servis'te, Berkay Bülden ise Genel Yoğun Bakım Servisinde tedaviye alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.